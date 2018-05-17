Как Украина опозорилась со взносом в Совет Европы

В России с иронией прокомментировали величину взноса Киева в бюджет Совета Европы.

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter отметил, что предложенная сумма не компенсирует ущерб от сокращения взносов Турции и неучастия в работе ПАСЕ России.

Отметим, что 16 мая правительство Украины одобрило добровольный взнос в СЕ в размере $400 тыс.

По словам Пушкова, это "чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу"

Напомним, весной этого года ПАСЕ признала, что из-за отказа Москвы платить взносы, а также из-за того, что Турция вернулась к статусу обычного плательщика в бюджете Совета Европы образовался дефицит в €18 млн.

"Совет Европы может поставить вопрос об исключении России из Совета Европы, но они в этом случае вообще ничего не получат. Без нас эта организация будет выглядеть очень тоскливо, поскольку половина территории Европы - это Россия, которая является самым большим европейским государством. С нашим уходом Европа сожмется до Евросоюза, а Совет Европы будет его слабым подобием", - пояснил зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.

"Нет смысла платить деньги, пока они не отменили свои санкции", - отметил Климов. Он подчеркнул, что если ПАСЕ не хочет пойти навстречу России и изменить регламент своей работы, отказавшись от санкций и ущемления прав делегаций, то какой смысл России там оставаться, да еще и платить за это членские взносы.

Как пишет Financial Times, генсек организации Турбьерн Ягланд заявил, что выход Москвы из Совета Европы был бы негативным шагом, "так как мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы".

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