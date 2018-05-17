"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым

Авторы последней статьи издания Washington Examiner призвали "бомбить Крымский мост".

Журналист Том Роган выступил с заявлением, что новая переправа является "вопиющим оскорблением в адрес Украины как нации", и предложил пару вариантов, как лучше вывести её из строя.

При этом автор не исключает, что Россия предпримет меры в ответ. Но "у Украины есть средства для того, чтобы нанести воздушные удары по этому мосту таким образом, чтобы по крайней мере на время вывести его из строя. Благодаря внушительной длине моста украинские самолёты вполне смогут нанести по нему удары, сведя к минимуму вероятность жертв среди тех, кто в момент удара будет по нему ехать".

"Если вывести мост из строя, пусть даже на время, это станет мощным сигналом Киева Москве - сигналом о том, что украинцы не смирятся с такой формализацией путинского захвата их территорий", - отмечается в статье Washington Examiner.

Реакция на этот материал в России была предсказуемой. Как заявил член Совета Федерации Игорь Морозов, "это высказывание террористического характера, оно запрещено, в том числе и резолюцией Совбеза ООН. Россия должна очень жёстко относиться к подобным призывам, и СК должен возбудить уголовное дело, для этого есть соответствующая статья".

А заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин напомнил, что "мы пережили уже президента Обаму, который рассказывал, что порвал российскую экономику в клочья. Видимо, люди, которые причастны к этим публикациям, кормятся из старых источников и лезут в архивные материалы за подтверждением своих позиций. Если верить всему тому, что они пишут, нас уже нет на свете. Что касается призывов разбомбить - если было бы чем и было бы кому".

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик поинтересовался: "Неужели кто-то всерьёз думает, что Россия позволит разрушить Крымский мост? Тем более с учётом уровня оснащения украинской армии. Это просто смешно. Значение публикации в Washington Examiner сильно преувеличено, мне кажется".

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара тоже посчитал публикацию в американском издании провокацией и добавил, что в США будут появляться новые спекулятивные заявления, цель которых - вмешательство во внутренние дела России.

"Статья носит явно экстремистский, террористический характер. Призывы к таким действиям во всем мире относятся к тяжким преступления, и Следственному комитету России следует подумать о возбуждении против автора статьи уголовного дела", - подчеркнул член Совфеда Франц Клинцевич.

Как заявила в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян:

"Американский еженедельник Washington Examiner разместил статью с призывом бомбить Крымский мост. Ещё раз. Американское СМИ призывает нанести удары с воздуха по нашему мосту. Автор даже подробную инструкцию даёт, как лучше нанести удар. А если не получится разрушить весь мост, то хотя бы временно парализовать движение. У меня всё".

Напомним, строительство Крымского моста, связывающего Крым и Кубань, началось два года назад. Его длина - 19 километров, 11,5 из них - сухопутная часть, и еще 7,5 километра - морская. Мостовой переход через Керченский пролив состоит из параллельных автомобильной и железнодорожной секций. Автомобильная дорога насчитывает четыре полосы движения, максимальная скорость движения по ней составит 120 километров в час. Железная дорога состоит из двух путей. Расчетная скорость движения пассажирских поездов по мосту - также 120 километров в час, грузовых - 80 километров в час.

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