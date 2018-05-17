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Источник Правда.Ру

СМИ: Китай всерьез готовится к последней войне с США

Мир

Военнослужащие китайской авиабазы Шуймэнь построили новые укрытия для тактической авиации.

Эта база расположена всего в 250 км от северного побережья Тайваня, пишет Defense News. Она появилась в 2009 году и является одним из опорных военных объектов Китая в регионе.

Отмечается, что строительство военных объектов в холмах к северо-востоку от уездного города Сяпу (округ Ниндэ, провинция Фуцзянь) впервые попало на спутниковые снимки в 2009 году.

Данная виабаза, размещенная всего в двух километрах от побережья, располагает взлетно-посадочной полосой длиной 2400 м. По мнению экспертов, китайские военные продолжают расчистку местности, ведется строительство казарм для личного состава.

Там же замечены ранее построенные замаскированные укрепленные капониры примерно на 15 единиц авиатехники - по периметру района нынешнего строительства легких укрытий.

Китайские военные с осени 2013 года держали на базе беспилотники, ведшие разведку над Восточно-Китайским морем. С 2013 же года с базы начались регулярные полеты истребителей над морем - официально в ответ на появление в том же районе японских F-15.

Стоит добавить, что 11 мая Китай провел демонстративные акции с облетом Тайваня в международных водах бомбардировщиками - носителями крылатых ракет H-6K в сопровождении истребителей. 

Характерно, в этой операции (довольно регулярно проводимой китайскими военными) впервые приняли участие российские истребители Су-35.

Отметим, 5 апреля Китай начал беспрецедентные по своим масштабам военно-морские учения. Это стало ответом на готовящиеся в регионе учения трех авианосных групп флота США.

Сообщается, что КНР задействует более 40 кораблей из Северного, Восточного и Южноморского флотов. По задумке командования, они должны продемонстрировать военную мощь Китая.

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Темы сша война китай
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