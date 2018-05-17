Довели сверхдержаву: молодежь США хочет коммунизма

На Западе все большее распространение приобретают коммунистические идеи, особенно интересные современной молодежи. По этому поводу канал Fox News выдал материал с попыткой анализа ситуации.

По данным журналиста, холодная война возвращается, и полем боя теперь выступают умы и сердца студентов на Западе. По его словам, новая статья в Teen Vogue под названием "Кто такой Карл Маркс: встречайте учёного-антикапиталиста", наглядно демонстрирует тот факт, что в США имеет место "коммунистическая пропаганда".

Причем, в статье про Маркса говорится, что философ вдохновлял художницу Фриду Кало, правозащитников и писателей, но там ничего не сказано о том, что Иосиф Сталин, Мао Цзэдун и Пол Пот тоже черпали вдохновение в Марксе, отмечает Fox News.

Вывод, который озвучивает журналист, парадоксален - борьба идей переместилась на новое поприще - в американские колледжи, институты и в СМИ. И теперь идеи Карла Маркса продвигают не Россия или Китай, а радикально настроенные студенты, профессура и их союзники в масс-медиа.

Автор негодующего материала называет угрозой миропониманию молодых все движения левого толка - и "Чёрных пантер", и движение Occupy Wall Street. Они все якобы настроены на уничтожение существующего порядка.

Факт в том, что Маркс стал наиболее изучаемым экономистом в американских колледжах, но, по мнению журналиста Fox News, дело вовсе не в его экономической теории и не в предсказании, что коммунизм заменит капитализм. Здесь важна идея о революции и судном дне для капиталистической буржуазии. Поэтому теперь любого, кто попробует восхвалять капитализм и буржуазные ценности, тут же называют расистом и сторонником превосходства белой расы.

Британский историк Орландо Файджес пришел к опечалившему его выводу, что преподавание по принципу "морального равенства" заставляет студентов думать о коммунизме в позитивном ключе.

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