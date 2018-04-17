НАТО официально отказалось воевать в Сирии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военное присутствие альянса в Сирии исключено.

По его словам, наличие в регионе войск НАТО не поможет сирийскому урегулированию. "НАТО присутствует в Турции, проводя совместные учения и оказывая поддержку разведке, системам ПВО и ВМС. Североатлантический альянс не планирует присутствовать в Сирии, и на то есть разные причины. Присутствие НАТО в этом регионе не поможет решить проблему", - цитирует Anadolu слова Столтенберга.

При этом в настоящее время идет подготовка к началу учебной миссии НАТО в Ираке. Генсек НАТО приветствовал предстоящее участие в ней военных инструкторов Турции.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что администрация президента США обсудила с Францией и Великобританией возможный совместный военный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии. Стороны рассмотрели различные варианты действий, включая массированный удар, превышающий по силе атаку на авиабазу Шайрат в апреле 2017 года.

Однако, ни одна из трех стран так и не приняла твердого решения по данному вопросу. Ключевым остался вопрос, какие шаги необходимо предпринять, чтобы "не дать возможность президенту Сирии осуществить новые атаки с применением химоружия".

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