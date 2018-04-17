ЕвроСМИ: России приползет на коленях, у нее нет денег

Немецкая пресса утверждает, что без финансовых вливаний Евросоюза восстановить Сирию не удастся.

Как пишет Das Erste, поскольку на это уйдёт как минимум €200 млрд, Россия и её союзники "хорошо обдумают" предложение ЕС о переговорах.

По словам корреспондента Биргит Вирних, "после военной победы России Путину теперь нужно дипломатическое решение...чтобы Россия смогла зарекомендовать себя не международной арене в качестве державы, которая борется за мир и предлагает при этом конструктивные решения. С другой - чтобы защитить российские стратегические и экономические интересы в Сирии. Ведь на Ближнем Востоке Сирия для России - своего рода плацдарм".

Таким образом, утверждается, что бенефициарами всей затеи станут Россия и Иран. "Вот только без финансовых вливаний Евросоюза восстановить Сирию не удастся. На это уйдёт как минимум 200, если не 300 миллиардов евро. Альянс же России, Ирана и Турции это ни в жизнь не потянет", - подытоживает Вирних.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что 14 апреля Запад взял на себя страшный риск по усилению конфронтации с Россией. Риск был совершенно не оправдан, вполне можно было дождаться выводов комиссии ОЗХО по применению в городе Дума химического оружия.

По состоянию на вечер пятницы, 13 апреля, у США не было никаких доказательств, кроме гарантий от заинтересованных сторон. Создалось впечатление, что тройственный союз торопился нанести удар, так как ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж не спросили разрешения на применение силы у своих парламентариев. Надо было срочно действовать вне зависимости от выводов ОЗХО, они и не интересовали Запад.

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