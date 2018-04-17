В интернете появилась запись, моделирующая последствия ядерного взрыва возле Белого дома.
Запись содержит также возможные траектории разрушений. По графику можно понять, на что в первые часы после удара американские власти будут делать упор.
Отметим, что эксперты смоделировали последствия взрыва атомной бомбы, содержащей пять килограммов высокообогащенного урана, вблизи Белого дома в Вашингтоне.
Провокационное видео опубликовано на канале Science Magazine в YouTube.
Этот ролик, снятый в рамках Сценария национального реагирования №1, предполагает, что атомное оружие попало в руки террористов, которые спустя несколько недель привели его в действие.
Отметим, что в ролике представлено распространение радиации по городу с населением 730 тысяч человек и степень ее воздействия на людей.
"Правда.Ру" ранее писала, что в конце прошлого года в американском министерстве обороны подготовили доклад "Ядерный обзор" (Nuclear Posture Review Report) с изложением взглядов политического и военного руководства страны на ядерную политику на ближайшие 20 лет.
В нем говорится, что ядерное оружие США призвано не допустить нападения на Соединенные Штаты, их союзников и партнеров и защитить жизненные интересы этих стран. Таким образом, США намерены применять ядерное оружие первыми, когда и где это им выгодно, и никакого нераспространения уж точно не преследуют.
По мнению экспертов, США могут вести ограниченную ядерную войну (с контрсиловым нацеливанием) против одного или двух соперников, которая не привела бы к разрушению экономики Соединенных Штатов.
Американская программа быстрого глобального удара предусматривает создание 32 тысяч высокоточных крылатых ракет. Против такой концепции надёжной защиты пока не выработано нигде.
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