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Источник Правда.Ру

ФСБ обезвредила в Ростове "нечеловечески злых" боевиков ИГ*

Мир

Сотрудники ФСБ Ростова-на-Дону сообщили о том, что глава ячейки сторонников ИГ*, планировавших теракты в Ростовской области, погиб при задержании.

ФСБ обезвредила в Ростове "нечеловечески злых" боевиков ИГ*. 385959.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Cогласно сообщениям, во время спецоперации погиб главарь местного подразделения, подорвавшись при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ) неустановленного образца.

При нем нашли автомат АК-74, ручные гранаты и инструкции по изготовлению СВУ.

Напомним, по словам главы ФСБ Александра Бортникова, за прошлый год силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам все-таки удалось совершить. Глава ведомства добавил, что ежегодно в мире совершается больше 1600 терактов, в половине случаев за ними стоит ИГ*.

Бортников ранее сообщал, что в международном банке данных ФСБ уже есть информация о сорока тысячах человек, причастных к международному терроризму. К банку уже подключена 41 спецслужба из 34 стран, и ряд международных организаций. 

Правда.Ру" ранее писала о том, что в ноябре 2017 года глава МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что на севере Москвы сотрудниками правоохранительных органов был предотвращен крупный теракт.

Колокольцев пояснил, что весной этого года в подмосковных Химках задержали уроженца Киргизии. Приезжий мужчина занимался вербовкой в ИГ* и готовился совершить теракт у одной из станций метро на севере Москвы.

По словам Колокольцева, злоумышленник планировал использовать для атаки автомобиль КамАЗ. В настоящее время задержанный находится под арестом, идет следствие, пояснил руководитель МВД. А в сентябре сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области. 

*Организация запрещена в России

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Темы ФСБ ИГИЛ Ростов-на-Дону
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