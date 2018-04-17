Сотрудники ФСБ Ростова-на-Дону сообщили о том, что глава ячейки сторонников ИГ*, планировавших теракты в Ростовской области, погиб при задержании.
Cогласно сообщениям, во время спецоперации погиб главарь местного подразделения, подорвавшись при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ) неустановленного образца.
При нем нашли автомат АК-74, ручные гранаты и инструкции по изготовлению СВУ.
Напомним, по словам главы ФСБ Александра Бортникова, за прошлый год силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам все-таки удалось совершить. Глава ведомства добавил, что ежегодно в мире совершается больше 1600 терактов, в половине случаев за ними стоит ИГ*.
Бортников ранее сообщал, что в международном банке данных ФСБ уже есть информация о сорока тысячах человек, причастных к международному терроризму. К банку уже подключена 41 спецслужба из 34 стран, и ряд международных организаций.
Правда.Ру" ранее писала о том, что в ноябре 2017 года глава МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что на севере Москвы сотрудниками правоохранительных органов был предотвращен крупный теракт.
Колокольцев пояснил, что весной этого года в подмосковных Химках задержали уроженца Киргизии. Приезжий мужчина занимался вербовкой в ИГ* и готовился совершить теракт у одной из станций метро на севере Москвы.
По словам Колокольцева, злоумышленник планировал использовать для атаки автомобиль КамАЗ. В настоящее время задержанный находится под арестом, идет следствие, пояснил руководитель МВД. А в сентябре сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области.
*Организация запрещена в России
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