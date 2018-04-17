Российские "Русланы" перестали перевозить танки и технику НАТО

Российская транспортная компания "Волга-Днепр" приняла решение не заниматься грузами НАТО.

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Руководство компании, специализирующейся на перевозках крупнотоннажных и крупногабаритных грузов, известило командование Североатлантического альянса о невозможности дальнейшего использования сверхтяжелых самолетов Ан-124 "Руслан" для транспортировки грузов НАТО.

Сообщается, что такое решение было принято в ответ на ракетный обстрел Сирийской Арабской Республики 14 апреля тремя странами - США, Франции и Великобритании.

Напомним, страны-члены НАТО регулярно прибегали к услугам российской "Волги-Днепр" и украинским "Авиалиниям Антонова", чтобы доставить тяжелую боевую технику в места проведения военных операций или совместных учений Альянса.

В начале нулевых для переброски необходимой техники в Афганистан в 2001-2003 г.г. самолеты типа Ан-124 "Руслан" совершили более 200 рейсов. Теперь украинцы могут рассчитывать на увеличение числа коммерческих перевозок.

При этом американский транспортный самолет С-5 "Galaxy", будучи "одноклассником" Ан-124 "Руслан", находится на вооружении ВВС США, которые не осуществляют транспортные перевозки в интересах других стран-членов НАТО.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в свое время украинский КБ Антонова имел неплохую конструкторскую базу. В начале этого десятилетия на Украине была создана государственная холдинговая компания "Титан Украины". В ее состав входили ОАО "Сумыхимпром" (химическая продукция и двуокись титана), ГАК "Титан", Запорожский титано-магниевый комбинат, а также Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК. Ключевые активы компании принадлежали Дмитрию Фирташу.

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