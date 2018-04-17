Стрельнешь - утопим: подлодки ВМФ России загоняли субмарину НАТО

Подводной лодке королевских ВМС помешали принять участие в ракетном обстреле Сирии российские субмарины.

Как пишет The Times, подводная лодка класса Astute была вынуждена в это время маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами. Таким образом, вместо удара по Сирии подводникам пришлось уходить от двух российских субмарин и двух фрегатов ВМФ России в Восточном Средиземноморье.

В итоге дизельные подводные лодки РФ в течение нескольких дней преследовали британскую ударную подлодку класса Astute в водах Средиземного моря, сев ей на хвост. Западные эксперты называют подводные лодки ВМС России "черными дырами" в связи с тем, что они передвигаются очень быстро и их сложно обнаружить.

Сообщается, что речь идет о дизель-электрических субмаринах проектов 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка". При этом помощь британской подлодке оказывал американский противолодочный самолет P-8, отслеживавший движение судов Военно-морского флота России.

Отметим, что подводная лодка класса Astute может нести на своем борту 20 крылатых ракет "Томагавк".

При этом в субботней атаке на Сирию участвовали четыре самолета ВВС Великобритании Tornado. Они выпустили ракеты Storm Shadow, не заходя при этом в воздушное пространство Сирии.

Субботняя ракетная атака Сирии в арабских СМИ получила название "тройственная агрессия" - так назвали арабы вторжение Франции, Израиля и Великобритании в 1956 году в Египет после национализации Абделем Гамалем Насером Суэцкого канала. Тогда египтяне при поддержке Советского Союза обеспечили Насеру огромную политическую победу. Параллели напрашиваются.

Читайте также:

Читайте по теме:

СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России

Париж попросил Москву не зацикливаться на ударах Запада по Сирии

Турция напала на Францию