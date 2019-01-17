Пираты готовы отпустить российских моряков за выкуп

Пираты, захватившие в Гвинейском заливе российских моряков, требуют выкуп. Об этом журналистам рассказал координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.
На данный момент власти Росиии ведут переговоры с судовладельцем и пиратами, которые готовы пойти навстречу, получив выкуп. При этом речи о конкретной сумме пока нет.
Сергей Фишев пояснил, что по результатам переговоров ожидается согласование сторонами даты, места и времени совершении сделки, в ходе которой пираты отпустят русских моряков. Пираты сами вышли на связь с Россией, рассказав, что экипаж в полном составе жив и находится в приемлемых для существования условиях, а капитан команды даже пообщался с судовладельцем.
Напомним, что нападение на контейнеровоз MSC Mandy произошло в ночь на второе января. Судно шло под флагом Панамы и было захвачено в районе территориальных вод Бенина.
Ранее Правда.Ру сообщала о том, что 5 января представители российского посольства в Бенине встретились с экипажем корабля MSC MANDY, который ранее был атакован пиратами. От моряков дипломаты узнали, что пираты использовали быстроходный катер для приближения к кораблю. Всего в нападении участвовало около 10 неизвестных, которые общались на английском языке.
Источник фото: социальные сети
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