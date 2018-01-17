В США объявили старьем секретное оружие России

Концепция подводного аппарата "Статус-6" с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн является реликтом советской эпохи. Об этом заявил старший научный сотрудник американского Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия Николай Соков.

Фото: sevmash.ru

По его мнению, "эта концепция очень старая, берет свое начало с дней, когда межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок были немногочисленны, ненадежны и уязвимы".

"В наши дни трудно увидеть большую ценность в 100-мегатонном медленном транспортном средстве, — цитирует Сокова издание The National Interest. Что касается случайного показа слайда с изображением "Статуса-6" по российскому телевидению в ноябре 2015 года, то американский эксперт счел его "мистификацией, предназначенной для отвлечения американской разведки".

При этом Соков считает, что Россия действительно ведет активную работу по созданию субмарин — носителей малых подлодок, которые будут иметь возможность опускаться на значительные глубины. Эксперт заявил, что не видит большой ценности в оснащении их мощными ядерными боеголовками.

В США не впервые скептически оценивают возможности российской армии и техники, которая состоит на вооружении ВС РФ либо же будет принята в ближайшем будущем.

"Правда.Ру" ранее сообщала, например, о мнении эксперта Американского совета по внешней политике Стивена Бланка. Который заявил в мае прошлого года, что показанная на параде в Москве военная техника — "это классическое советское и российское вранье".

А научный сотрудник корпорации CNA Михаил Кофман считает, что по уровню развития технологий России отстает от Запада вообще и США в частности лет на 15-20. То есть сейчас наша страна находится где-то на уровне НАТО 1990-х годов.

И хотя танки "Армата" хороши, но сравнение с американской армией в данном случае неуместно, поскольку у России в силу ее огромной сухопутной границы есть потребность в подобных вооружениях, а США нет. У Соединенных Штатов мощные флот и ВВС, тягаться с которыми России не по силам. Но главная проблема не в этом, а в том, что у России попросту нет денег на такой современный танк как "Армата".

Тем не менее, несмотря на мнение об отсталости российских военных технологий, реакция американской и европейской прессы на информацию о том же "Статусе-6" не позволяет принять на веру мнения отдельных экспертов из США.

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