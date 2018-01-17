Концепция подводного аппарата "Статус-6" с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн является реликтом советской эпохи. Об этом заявил старший научный сотрудник американского Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия Николай Соков.
По его мнению, "эта концепция очень старая, берет свое начало с дней, когда межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок были немногочисленны, ненадежны и уязвимы".
"В наши дни трудно увидеть большую ценность в 100-мегатонном медленном транспортном средстве, — цитирует Сокова издание The National Interest. Что касается случайного показа слайда с изображением "Статуса-6" по российскому телевидению в ноябре 2015 года, то американский эксперт счел его "мистификацией, предназначенной для отвлечения американской разведки".
При этом Соков считает, что Россия действительно ведет активную работу по созданию субмарин — носителей малых подлодок, которые будут иметь возможность опускаться на значительные глубины. Эксперт заявил, что не видит большой ценности в оснащении их мощными ядерными боеголовками.
В США не впервые скептически оценивают возможности российской армии и техники, которая состоит на вооружении ВС РФ либо же будет принята в ближайшем будущем.
"Правда.Ру" ранее сообщала, например, о мнении эксперта Американского совета по внешней политике Стивена Бланка. Который заявил в мае прошлого года, что показанная на параде в Москве военная техника — "это классическое советское и российское вранье".
А научный сотрудник корпорации CNA Михаил Кофман считает, что по уровню развития технологий России отстает от Запада вообще и США в частности лет на 15-20. То есть сейчас наша страна находится где-то на уровне НАТО 1990-х годов.
И хотя танки "Армата" хороши, но сравнение с американской армией в данном случае неуместно, поскольку у России в силу ее огромной сухопутной границы есть потребность в подобных вооружениях, а США нет. У Соединенных Штатов мощные флот и ВВС, тягаться с которыми России не по силам. Но главная проблема не в этом, а в том, что у России попросту нет денег на такой современный танк как "Армата".
Тем не менее, несмотря на мнение об отсталости российских военных технологий, реакция американской и европейской прессы на информацию о том же "Статусе-6" не позволяет принять на веру мнения отдельных экспертов из США.
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