НАТО собирается воевать с Россией в Африке

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти назвал Россию "стратегическим конкурентом" альянса в Африке и на Ближнем Востоке.

Фото: AF.mil

"Мы рассматриваем Россию как стратегического конкурента в нашем непосредственном соседстве, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке", — приводят слова генерала СМИ.

Скапаротти добавил, что союз "продолжит адаптировать свои военные возможности к этой ситуации". А председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что НАТО расширит сотрудничество со странами Ближнего Востока для повышения безопасности в регионе.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что военные летчики зарубежных стран 11 раз только за одну неделю оказывались у границ России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Согласно сообщениям западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, в разведывательной операции были задействованы военные самолеты США, Великобритании, Германии, Дании, Швеции и командования НАТО.

Стоит добавить, что 20 сентября стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U с бортовым номером 64-14847 и позывным BLOWN88, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, осуществлял радиоэлектронную разведку вблизи границ Ленинградкой и Псковской областей, на территории которых проходили учения "Запад-2017".

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