В Литве запущен аналог "Миротворца" Vatnikas

В Литве по аналогии с Украиной запустили свой "Миротворец". Им стал сайт Vatnikas, куда будут вноситься неугодные россияне.

Как пишут авторы, на сайте будут публиковаться данные о гражданах, которые "отрицают важнейшие исторические факты литовской независимости". В базе уже есть 100 человек. Как пишут создатели портала, представленная информация является субъективным мнением и ее "не стоит смешивать с фактами". Они заранее предупредили, что не собираются "предоставлять вам объективную информацию — это наше мнение".

Попадать в список "ватников" будут те, кто возвышают политику Советского Союза и Кремля, принижает членство Литвы в НАТО, подстрекает к разногласиям литовцев, а также популяризирует распространение пропагандистских интернет-страниц, "занимающихся деятельностью, указанной выше".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что знаменитый советский актер Донатас Банионис якобы был завербован советскими спецслужбами. К такому выводу пришел Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы.

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