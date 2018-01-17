Японцы "научили" поезд оленьему и собачьему языкам

В Японии разработали поезд, который едет со звуками гавканья собак и фыркания оленей. Это сделано специально, чтобы отпугнуть животных, которые рискуют попасть под колеса поезда, сообщает Asahi.

Предполагается, что сочетания лая и оленьего фыркания даст лучший эффект. Лающий поезд будет курсировать поздним вечером, когда происходит большинство инцидентов, связанных с животными на железнодорожных путях. Разработчики уже провели тест, который показал, что во время проезда такого поезда оленей вокруг на 45% меньше, чем обычно.

В позапрошлом году в Японии на железнодорожных путях произошло 613 происшествий с животными, это стало рекордом, но число таких происшествий растет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по данным комитета по природопользованию Санкт-Петербурга, в регионе в сентябре прошлого года наблюдалась миграция лосей на территорию городской застройки.

По словам представителей комитета, "у животных начался сезон размножения, так называемый период гона, который обычно длится около двух месяцев, с конца августа до конца октября, Лоси ведут себя очень активно, у них теряется осторожность, и они могут быть встречены в местах постоянного пребывания людей".

На сегодняшний день в Ленинградской области обитает более 17 тысяч лосей, и их популяция растёт. И все чаще животные становятся причиной смертельных ДТП.

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