Власти Польши никак не отреагировали на годовщину освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.
Об этом заявил посол России в республике Сергей Андреев. По его словам, "центральные польские власти и ведущие СМИ не вспомнили, не заметили, не обратили внимания на 73-ю годовщину освобождения Варшавы".
Андреев подчеркнул, что в Польше "целенаправленно проводится политика переформатирования и манипулирования историей".
17 января в Польше отмечают 73-ю годовщину освобождения Варшавы от нацистов. В торжествах участвуют жители столицы республики, ветераны Второй мировой войны, представители общественных организаций и дипломатического корпуса.
Российские дипломаты возложили венки у памятника Первой армии Войска польского, а также на мемориальном кладбище советских солдат. При этом польские власти и центральные СМИ республики обошли вниманием торжественные мероприятия.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что в конце прошлого года в польском городе Щецин начался демонтаж памятника благодарности Красной армии.
Об этом сообщило Польское агентство печати со ссылкой на мэрию города. По словам представителя мэрии Сильвии Цызы-Сломской, "в настоящее время памятник огорожен. Ведется подготовка к демонтажу. Он будет разделен на два этапа: разбор колонны и цокольной части".
Она омтетила, что "барельефы и скульптуры будут перенесены на Центральное кладбище в Щецине", а колонна, вероятно, будет разрушена в результате демонтажа.
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