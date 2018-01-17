Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин находится в прекрасной физической форме.
При этом он подчеркнул, что Кремль не планирует давать никаких официальных отчетов о состоянии здоровья главы государства.
Песков, комментируя доклад Белого Дома о состоянии здоровья Дональда Трампа, пояснил, что "мне не известно о том, что такие форматы готовятся. В нашем законодательстве какое-то обязательное обнародование данных о здоровье президента не предусмотрено".
"В свою очередь могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим", - подчеркнул представитель Кремля.
"Правда.Ру" ранее писала, что в США личный врач президента Дональда Трампа Рони Джексон рассказал подробности о состоянии здоровья главы государства. "Он хороший пациент. Он следует медицинским указаниям", - так охарактеризовал медик Трампа.
У президента "великолепные гены", несмотря на поедание фаст-фуда и игнорирование физических упражнений, рассказал на брифинге врач. У президента нет ежедневной программы упражнений, но он "работает над этим". Врач восхитился энергичностью Трампа во время зарубежных поездок. "Несмотря на это... что меня впечатляет, у него очень много энергии и стойкости", - сказал Джексон.
И в то время, когда другие чиновники Белого дома жалуются на усталость, президент поражает всех своей стойкостью. "И у президента больше энергии и стойкости, чем у кого бы то ни было там. Он тот, кто говорит, что мы это не пропустим, мы не сделаем это, мы будем придерживаться графика", - приводят слова Джексона американские СМИ.
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