Почему Запад начал атаку на Порошенко — версии

Западные дипломаты и СМИ делают заявления по Киеву, больше напоминающие ультиматумы. Возможно, так международные партнеры пытаются заставить Украину согласиться на невыгодные для нее нововведения, пишет "Страна".

Фото: REX

Так, в расследовании издания Al Jazeera говорилось о крупных финансовых махинациях прошлой власти при участии нынешнего главы НБУ Валерии Гонтаревой. Самая популярная тема в западных СМИ — борьба с коррупцией, на фоне которой президент постоянно теряет очки. Его обвиняют в нежелании эффективно бороться с коррупционерами, попытках усложнить работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро и саботировать запуск антикоррупционных судов.

Запад требует создать Высший антикоррупционный суд иначе грозит оставить Украину без финансовой помощи. Но Порошенко не спешит с созданием суда, хотя и рассчитывает на обещанные 800 миллионов долларов на "поддержку ключевых реформ".

Политики склоняются к двум версиям, почему выросло давление на президента и его окружение. Первая говорит о запуске процесса смены власти на Украине. Вторая — компания запущена запущена влиятельным американским финансистом Джорджем Соросом, а также рядом западных дипломатов, связанных с майданной оппозицией, которая последовательно отстаивает интересы антикоррупционных органов в Украине.

В частности, Сорос патронирует поход в политику лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, которого называют возможным кандидатом на пост президента Украины на ближайших выборах. Среди возможных интересов миллиардера в Украине называют украинскую газотранспортную систему.

Однозначно можно признать одно: отношение к украинскому президенту на Западе уже не то, что было в первое время после его избрания.

Нардеп Сергей Лещенко от "Блока Петра Поршенко" говорит, что сегодня западные союзники разочарованы в украинском президенте. "Негатив накапливался, пока не прорвало", — поясняет Лещенко критику со стороны запада.

"Америка меняет свое отношение, как авианосец свой курс — медленно, долго. Американцам сначала нужно глубоко вникнуть в детали, разобраться, чтобы сформировать свое отношение или его изменить. Но если этот авианосец начинает поворот, былого расположения не вернуть. Эксперты выступают застрельщиками, далее формирует позицию Госдеп, а по его советам составляет мнение Белый Дом", — делает выводы Лещенко.

Бывший первый заместитель "международного" комитета Рады, политэксперт Тарас Чорновил не спешит с выводами о разочаровании в Порошенко.

"У нас любят перепечатывать критические материалы. А вот похвальные — почему-то обходят стороной, хотя их достаточно выходит в западных СМИ", — говорит политик.

Судить, что происходит на самом деле, можно будет только по реакции Европы и США на саботаж антикоррупционного суда. Реакция покажет, насколько Америка "развернула" свой курс.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!