Премьер Болгарии: пора заканчивать ссору с Россией

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что Евросоюзу нужно налаживать отношения с Россией. Об этом он сказал на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией, которая является нашим самым большим соседом", — цитируют СМИ слова Борисова.

Сейчас к Болгарии на полгода перешло председательство в ЕС и Борисов считает, что "будет сложно гарантировать эту нормализацию для этого потребуется сотрудничество всех ". "Мы уже начали над этим работать с еврокомиссаром Гюнтером Эттингером, председателем Еврокомоссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европарламента Антонио Таяни", — сообщил премьер Болгарии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Болгария выбилась в фавориты нелицеприятного рейтинга, составленного среди стран Евросоюза, чьи жители не могут позволить себе комфортный уровень отопления помещений в холодный сезон.

Согласно этим сведениям, в 2016 году 39,2% населения Болгарии подмерзали в собственных домах, потому что включить обогрев на желаемый уровень интенсивности им попросту не по карману. Это в четыре раза выше, чем в среднем по Европе (8,7%), но вдвое меньше, чем в той же Болгарии десять лет назад, когда почти 70% ее жителей не могли как следует отапливать свое жилье.

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