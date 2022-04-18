Журналист из США сравнил украинских националистов с ИГ*

Журналист из США Джордж Элайсон считает, что зверские поступки украинских националистов можно сравнить только с действиями участников террористической организации ИГИЛ*. Он сказал об этом во время съёмок фильма RT Documentary "Донбасс: вчера, сегодня, завтра", когда посещал захоронения мирных жителей, которые находятся недалеко от Луганска.

В фильме также говорится о том, что некоторые из погибших были обезглавлены. Сам журналист отметил, что военные так поступать просто не могут.

Ранее комбат "Востока" МВД ДНР Александр Ходаковский рассказал, что украинские националисты пытались покинуть Мариуполь под видом представителей милиции Донецкой Народной Республики.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ