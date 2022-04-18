В Британии Рикеттс заявил, что РФ может атаковать военную базу НАТО

Бывший советник британского правительства по национальной безопасности Питер Рикеттс заявил, что Россия может в крайнем случае атаковать базу НАТО, чтобы помешать поставкам оружия в Украину.

К такому выводу Рикеттс приходит после размышлений о желании ВС РФ уничтожить всю военную технику ВСУ. По его мнению, Россия способна нанести удар по базе НАТО, в котором готовится вооружение для Киева.

"Скорее всего, я думаю, они ищут какой-то способ предотвратить или ограничить этот поток оружия в Украину для поддержки ВСУ. Значит, мы можем увидеть атаки на конвои или самолеты, доставляющие оружие с запада. В крайнем случае, возможно, какой-то ракетный удар по базе НАТО, где готовили вооружение для Украины. И это, безусловно, поставит перед странами НАТО настоящую дилемму"

"Дилеммой" Рикеттс называет выбор, который встанет перед странами в случае уничтожение базы. Главнокомандующим стран НАТО придётся решить: вступить в конфликт с Россией или остаться в стороне. Страны НАТО привыкли прятаться за чужими спинами, поэтому вступать в открытый вооружённый конфликт с Москвой мало кто захочет.