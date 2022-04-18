Генсек ОНН признался, что после 24 февраля пытался связаться с Путиным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после начала спецоперации на Украине, пытался поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом рассказал 18 апреля на брифинге представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

"Короткий ответ — да", — объяснил Дюжаррик, отвечая на вопрос, предпринимал ли Гутерриш попытки связаться с лидером РФ.

В подробности представитель Гутерриша вдаваться не стал.

"Остальное должно быть ясно", — объяснил доверенное лицо главы ООН.

Ранее Гутерриш осудил Джозефа Байдена за оскорбление в адрес Путина. Он назвал выпады американского президента в сторону лидера РФ "деэскалацией риторики".