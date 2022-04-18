Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после начала спецоперации на Украине, пытался поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом рассказал 18 апреля на брифинге представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Короткий ответ — да", — объяснил Дюжаррик, отвечая на вопрос, предпринимал ли Гутерриш попытки связаться с лидером РФ.
В подробности представитель Гутерриша вдаваться не стал.
"Остальное должно быть ясно", — объяснил доверенное лицо главы ООН.
Ранее Гутерриш осудил Джозефа Байдена за оскорбление в адрес Путина. Он назвал выпады американского президента в сторону лидера РФ "деэскалацией риторики".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.