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Автор Камиль Джабраилов

Акция протеста против политики премьер-министра Рютте прошла в Амстердаме

Мир

В Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. В демонстрации приняло участие несколько сотен человек, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Акция началась на площади Дам, откуда демонстранты организованно двинулись на столичную Музейную площадь. Люди выражали недовольство политикой Рютте в борьбе с коронавирусной инфекцией, в частности введенными в этой связи ограничениями. Также участники акции считают, что за более чем десять лет премьер-министр не смог наладить эффективное управление кабинетом министров.

Рютте представляет праволиберальную Народную партию за свободу и демократию. Он занимает пост премьера с 2010 года.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
нидерланды
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