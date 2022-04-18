В Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. В демонстрации приняло участие несколько сотен человек, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
Акция началась на площади Дам, откуда демонстранты организованно двинулись на столичную Музейную площадь. Люди выражали недовольство политикой Рютте в борьбе с коронавирусной инфекцией, в частности введенными в этой связи ограничениями. Также участники акции считают, что за более чем десять лет премьер-министр не смог наладить эффективное управление кабинетом министров.
Рютте представляет праволиберальную Народную партию за свободу и демократию. Он занимает пост премьера с 2010 года.
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Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.
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