Яровая: РФ ждёт представителей США, чтобы обсудить биолаборатории на Украине

Сопредседатель российской комиссии по биолабораториям и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала, что отправила в министерство иностранных дел РФ запрос о приглашении представителей США на заседания по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине.

По её мнению, очень важно получить ответы от должностных лиц из Штатов. Яровая отметила, что они могут дать пояснения относительно той работы, которая проходила на украинской территории.

При этом она добавила, что США по сути вели деятельность на территории другого государства и этим обеспечили себя максимальным иммунитетом в этом вопросе.

Ранее представитель МИД Мария Захарова сказала, что биологические лаборатории на Украине развивались не только американскими силами, но и с помощью Германии.