Киев пообещал обратиться к РФ с требованием выдать экс-депутата Киву

Член Верховной рады Сергей Ионушас сообщил о намерении властей попросить Москву передать украинского политика Илью Киву Киеву. Известно, что этот гражданин был парламентарием.

"Офис генерального прокурора по своей линии будет обращаться к Российской Федерации с требованием выдать гражданина Украины для проведения следствия", — заявил Ионушас, передаёт "Украина-24".

Ранее Кива объяснил, почему президенту Украины Владимиру Зеленскому выгодно затягивать боевые действия на территории страны. По словам экс-депутата Верховной рады, западные лидеры отправляют средства в специальные фонды, которые потом "плодотворно разворовываются".