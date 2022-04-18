Член Верховной рады Сергей Ионушас сообщил о намерении властей попросить Москву передать украинского политика Илью Киву Киеву. Известно, что этот гражданин был парламентарием.
"Офис генерального прокурора по своей линии будет обращаться к Российской Федерации с требованием выдать гражданина Украины для проведения следствия", — заявил Ионушас, передаёт "Украина-24".
Ранее Кива объяснил, почему президенту Украины Владимиру Зеленскому выгодно затягивать боевые действия на территории страны. По словам экс-депутата Верховной рады, западные лидеры отправляют средства в специальные фонды, которые потом "плодотворно разворовываются".
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Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.