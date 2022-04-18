Эксперт Коротченко: ВС РФ должны уничтожить все мосты на западе и юге Украины

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, ВС РФ уничтожат все мосты на западе и юге Украины. По его мнению, вопрос спецоперации на Украине (СВО) будет решаться не политическим, а военным образом, поэтому продолжаться СВО будет до полного разгрома ВС Украины.

Ранее Минобороны России сообщило, что полностью заблокированной украинской группировке на заводе "Азовсталь" дали время, чтобы они сложили оружие и сохранили свои жизни. Это предложение было отвергнуто и военные РФ с ДНР начали продвигаться вперёд.

"Нам необходимо решать военные задачи. Если противник не сдается, его необходимо дистанционно уничтожать. Что касается этого ореола мучеников, то наплевать. Если враг не сдается, его уничтожают. Это военная аксиома, которая не подвергается сомнению. И это будет сделано".

По мнению Коротченко, мнение Зеленского не должно иметь для нас никакого значения, так как он руководит враждебным для РФ режимом, против которого и идёт спецоперация.

"Мы решаем задачи, исходя из логики враждебной целесообразности. В Москве никого не интересует, что он заявил и о чем он думает".

Для того, чтобы предотвратить западные доставки вооружения, по мнению Коротченко, необходимо уничтожить все железнодорожные и автомобильные мосты на юге и на западе Украины, которые логистически связывают ее со странами НАТО. Почему это не было сделано с самого начала, Коротченко предложил спросить у генерал-майора Конашенкова.

"Я даю экспертные комментарии, но я не обладаю всей полнотой информации. Минобороны обладает всей полнотой информации. Вопросы о том, почему что-то не было сделано — это вопрос к ним".