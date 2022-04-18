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Автор Елена Федорова

Мур: не Путин приближает крах США, виновато правительство Штатов

Мир

Политика американских властей и неуправляемый рост государственного долга привели США к серьёзным проблемам, в которых уже не получится обвинить президента России Владимира Путина или экс-лидера Штатов Дональда Трампа, высказался публицист и телекомментатор по экономическим вопросам Стивен Мур.

Мур: не Путин приближает крах США, виновато правительство Штатов

"Если вам интересно, почему у нас сегодня инфляция составляет 8,5%, это очень просто. Мы потратили три триллиона долларов, которых у нас не было, одолжили их, потратили и напечатали… Виноват не Путин и не Трамп. Это результат вышедшего из-под контроля правительства", — передаёт Newsmax его слова.

Как заметил Мур, при таком критичном положении дел никто даже вида не подаёт, что что-то идёт не так.

Ранее стало известно, что рейтинг американского лидера Джо Байдена резко упал среди молодёжи, которая активно поддерживала его во время выборов, результаты исследования об этом разместил CNN.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия дональд трамп владимир путин
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