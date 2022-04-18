Морпех ВМСУ Чмут заявил, что на Украину прибыли будущие «бандеромобили»

Сержант резерва морской пехоты ВМСУ Тарас Чмут опубликовал фотографии прибытия колонны грузовиков с будущими «бандермобили».

Киевские власти, по всей видимости, решили последовать примеру Сирии, а именно боевиков ИГИЛ*. Сирийские боевики трансформировали пикапы в «джихадмобили», устанавливая на них пулемёты и ракетное вооружение.

Украинский военный аналитик, морпех ВМСУ в резерве Тарас Чмут показал фото, на которых запечатлены новые пикапы FIAT Fullback 4×4. 51 автомобиль обошёлся Украине в 1 026 500 евро.

Данные авто предназначены для мобильных подразделений ВСУ, отделений ПТРК и ПЗРК.

* запрещенная в РФ террористическая организация