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Автор Евгения Васильева

Зеленский передал ЕС заполненную анкету на вступление Украины в союз

Мир

Лидер Украины Владимир Зеленский направил руководителю представительства Европейского союза в Киеве Матти Маасикасу заполненный опросник, чтобы страна могла стать кандидатом на членство в объединении. Об этом рассказали представители офиса президента.

Зеленский передал ЕС заполненную анкету на вступление Украины в союз

"Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения нашим государством статуса кандидата на членство в ЕС", — написали на официальном сайте главы Украины.

Известно, что руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник восьмого апреля. Таким образом ЕК сможет призвать Совет Евросоюза запустить переговоры о вступлении Киева в блок.

Ранее президент Украины обратился к властям Запада с требованием ежемесячно отправлять Киеву семь миллиардов долларов. Фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что Евросоюз сделает всё возможное.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы украина евросоюз матти маасикас владимир зеленский урсула фон дер ляйен
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