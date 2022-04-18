Зеленский передал ЕС заполненную анкету на вступление Украины в союз

Лидер Украины Владимир Зеленский направил руководителю представительства Европейского союза в Киеве Матти Маасикасу заполненный опросник, чтобы страна могла стать кандидатом на членство в объединении. Об этом рассказали представители офиса президента.

"Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения нашим государством статуса кандидата на членство в ЕС", — написали на официальном сайте главы Украины.

Известно, что руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник восьмого апреля. Таким образом ЕК сможет призвать Совет Евросоюза запустить переговоры о вступлении Киева в блок.

Ранее президент Украины обратился к властям Запада с требованием ежемесячно отправлять Киеву семь миллиардов долларов. Фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что Евросоюз сделает всё возможное.