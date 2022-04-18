В Турции назвали расширение НАТО попыткой "удушить Россию"

Америка стремилась превратить НАТО, состоящую из 30 членов, в военную машину с 2008 года. Расширение Североатлантического альянса вопреки договорённостям было попыткой "удушить Россию". Такое мнение высказал обозреватель Мехмет Али Гюллер в статье для турецкого издания Cumhuriyet.

Автор считает, что альянс планировал подобраться к российским границам ещё ближе и поэтому был заинтересован в союзничестве с Грузией, Украиной, Молдавией, Финляндией, Швецией, Боснией и Герцеговиной.

Аналитик также указал на противоречивость этого вектора идеям об обеспечении безопасности европейского региона. По его мнению, Германия и Франция понимают, что европейскую безопасность невозможно построить без участия России. И партнёрство в этом подходе выталкивает США за пределы поля.

"Именно по этой причине США не дают гарантий безопасности, требуемых Россией, бросают Украину в огонь, подрывают российско-украинские переговоры, перебрасывают оружие и иностранных бойцов для затягивания конфликта на Украине и пытаются расширить НАТО", — заключил турецкий обозреватель.