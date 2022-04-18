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Автор Юлиана Смирнова

Американцы назвали пять видов российского оружия, которые пугают Пентагон

Мир

Бывший офицер американской армии Брент Иствуд заявил, что российская армия является одной из сильнейших в мире и у РФ есть оружие, которое пугает США.

Американцы назвали пять видов российского оружия, которые пугают Пентагон

По мнению бывшего военного, российская армия заслуженно входит в список лучших, потому что РФ постоянно совершенствует своё оружие. Иствуд выделил пять образцов, которые пугают военных США.

На первое место Иствуд поставил российский беспилотный подводный аппарат с атомной силовой установкой "Посейдон". Конструкция представляет собой большую ядерную торпеду, радиус действий которой фактически неограничен. Это оружие не может не пугать Пентагон, поскольку целью могут стать прибрежные города США.

На втором месте стоит зенитный комплекс С-400 "Триумф", который может ликвидировать самолёты и беспилотные летательные аппараты, а также перехватывать крылатые и баллистические ракеты. Система "Триумф" обеспечивает оборону Индии, Китая, Сирии и Турции.

На третье место Иствуд поставил систему ПВО "Панцирь-С1". Мобильная ракетная установка имеет 12 зенитных управляемых ракет и, помимо самолётов, может уничтожить баллистические ракеты, крылатые ракеты, а также высокоточные боеприпасы.

Ми-28Н "Ночной охотник" расположился на четвёртом месте. По словам Иствуда, "Охотник" стал неким ответом на американский AH-64 Apache. Ми-28Н оборудован датчиками для работы ночью, современным радаром с 360-градусным обзором, в его арсенале есть 30-мм пушка, противотанковые ракеты и реактивные снаряды.

Замыкает список межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс". Мобильную версию "Ярса" крайне сложно обнаружить, а ее подготовка к пуску занимает 7 минут. Комплекс можно оснастить гиперзвуковыми управляемыми блоками из проекта "Авангард".

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша пентагон
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