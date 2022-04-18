Эксперт: страсть Джонсона к вечеринкам может пагубно сказаться на его карьере

В то время, как правительство Великобритании продолжает усердно помогать Украине, рейтинг Консервативной партии в преддверии местных выборов стремительно летит в бездну, в чем есть "заслуга" главы правительства Бориса Джонсона, который всячески изворачивался перед парламентариями в том, что не нарушал введенных ограничений в ходе национального локдауна.

"Проблема заключается в том, что Джонсон лгал парламенту, когда говорил о том, что никаких нарушений не было и в вечеринках-то он практически не участвовал. Полицейское расследование показало, что участвовал и должен быть за это наказан", — приводит слова руководителя Центра британских исследований РАН Елены Ананьевой Телеканал "360".

Жители Британии призвали отправить в отставку премьер-министра, однако депутаты от Консервативной партии, получившие серьезное преимущество в парламенте после выборов в 2019 году, не стали рисковать.

К тому же поддержка Джонсоном Украины в противостоянии с РФ добавляет ему дополнительные балы.

Однако по словам эксперта, если бы выборы в местные органы случились завтра, Консервативная партия, которая итак не пользуется особой популярностью в Британии, набрали лишь 32% в отличие лейбористов, за которых готовы отдать голоса 36% британцев. Рейтинг самого Джонсона составляет минус 36.

Выборы в местные органы власти в Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе пройдут 5 мая текущего года.