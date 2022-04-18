Daily Mail: из-за ситуации на Украине в Британии сильно вырастут цены на чипсы

В Великобритании в ближайшие полгода цены на чипсы могут сильно взлететь из-за ситуации на Украине, сообщает Daily Mail, ссылаясь на мнение экспертов.

Так, в издании отмечают, что в первую очередь это связано с дефицитом подсолнечного масла — порядка 80% мировых поставок этого продукта происходит из Украины и России. На данный момент стоимость чипсов в стране уже подскочила на 9,6%.

Кроме того, цены могут продолжить расти из-за того, что производители картофеля сталкиваются с повышением затрат на удобрения и энергию.

Ранее британцы расскритиковали обращение премьер-министра Бориса Джонсона к украинцам в честь праздника Пасхи.