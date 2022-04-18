Самойлов: поимка инструкторов НАТО на Украине ударит по репутации Запада

Политолог Алексей Самойлов заявил, что последствия для РФ, в случае задержание иностранных инструкторов в Мариуполе, будут самыми позитивными.

По его словам, иностранные инструктора, которые находятся на территории боевых действий, фактически являются сообщниками военных преступлений или прямыми участниками военных преступлений. Политолог уверен, что российская контрразведка умеет проводить допросы и получит все нужные им ответы.

"Да и у наших разведорганов, я думаю, уже есть соответствующие материалы".

Самойлов подчёркивает, что для России политические и военно-политические последствия будут позитивными, а вот для Запада будут большим уроном. Таким образом, Запад раскроет России свои военные планы, а также понесёт большой репутационный урон.