Путин: переход внешней торговли на расчёты в рублях нужно ускорить

Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении ускорить переход внешней торговли на расчёты в рублях. Об этом глава государства сообщил на совещании по социально-экономическим вопросам.

"Ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, безусловно. Затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчётов. Необходимо оказать содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчёты в рублях и национальных валютах стран — надёжных деловых партнёров", — высказался он.

Ранее замдиректора Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что Австрия согласилась на новые условия России по оплате газа в рублях. Так аналитик объяснил слова канцлера Австрии Карла Нехаммера о стабильности поставок энергоресурсов. Кроме того, по его мнению, вслед за Австрией и весь Евросоюз пойдёт на эти условия.

До этого Нехаммер сообщил, что Путин в ходе переговоров пообещал ему обеспечить стабильные поставки газа из РФ. По его словам, глава России разрешил производить расчёты за голубое топливо в евро. Канцлер отметил, что РФ будет и дальше выполнять свои контрактные обязательства по газу.