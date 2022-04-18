По словам жительницы Мариуполя Людмилы, после того, как в городе начались обстрелы, многие горожане были вынуждены ради безопасности днём прятаться в туалете, закутываясь в одеяла и подушки, в на ночь спускаться в холодный подвал.
"Вот там мы скрывались, сидели в туалете ровно 12 дней. На ночь спускались в подвал, где трубы, холодно и сыро. Днём поднимались наверх", — приводит слова беженки РИАМО.
Жительница Мариуполя рассказала, что из-за обстрелов в её доме повредились коммуникации, и в квартире было не намного теплее, чем на улице с температурой минус 10 градусов.
Хоть прятаться было некуда, в квартире находиться жителям было также небезопасно, так как с девятого этажа их дома "работали" гранатомётчики ВСУ. Она рассказывала, как было страшно, когда после выстрела солдатами из гранатомёта в них стреляли в ответ.
Жестокие бои между силами ДНР, РФ и засевшими в Мариуполе боевиками ведутся с 7 марта, с того момента, как город был окружён и началась его зачистка от националистов. На данный момент почти весь Мариуполь освобождён, последний очаг сопротивления боевиков скрывается на заводе "Азовсталь".
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Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.