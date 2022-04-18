Российские власти решили выслать из страны ряд болгарских дипломатов. Об этом сообщает российский МИД.
По информации ведомства, 18 апреля о решении российских властей уведомили посла Болгарии в РФ Атанаса Крыстина. Его пригласили в МИД РФ и вручили ноту об объявлении персонами нон грата некоторых сотрудников болгарского посольства в Москве.
"Данная мера является ответом на принятое в марте с. г. болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona nоn grata" десятерых дипломатов Посольства России в Софии", — говорится в сообщении МИД.
Точное число признанных нежелательными в РФ болгарских дипломатов не называется.
Ранее российский МИД сообщил о признании персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве в ответ на аналогичные действия в отношении российских дипломатов в Софии.
Двух сотрудников российской дипмиссии выслали из Болгарии в начале марта. Затем власти страны объявили персонами нон грата ещё десяток российских дипломатов.
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