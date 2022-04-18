Гаврилица: Молдавия не будет поставлять Украине вооружение

Кишинев не намерен помогать Киеву боевой техникой и оружием, отметив, что направит свои усилия на предоставление гуманитарной помощи и соблюдение ограничительных мер в финансово-банковской сфере.

"Что касается военной помощи, то есть более обеспеченные страны, с более устойчивой экономикой, способные предоставить такую помощь", — ответила глава молдавского правительства Наталья Гаврилица в ходе общения с журналистами.

В то же время премьер не стала обсуждать с представителями СМИ возможное обращение Украины с просьбой помочь ей вооружением.

Ранее Кипр отказался поставлять военную помощь Украине.