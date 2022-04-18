Popular Mechanics: США на 3-6 лет отстают от РФ и Китая в гиперзвуковом оружии

Россия и Китай опережают США в разработке гиперзвукового оружия на три-шесть лет, сообщает американский журнал Popular Mechanics.

По словам автора материала, на вооружении РФ находятся гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и блок "Авангард", который запускается с помощью межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования УР-100Н УТТХ.

У Китая есть гиперзвуковой БПЛА DF-ZF, который обладает меньшей дальность полета, чем "Авангард", но может нести ядерный заряд. В статье отмечается, что китайский беспилотник предназначен для уничтожения американских авианосцев.

По данным издания, за последние 12 лет США провели 17 испытаний гиперзвуковых ракет, 10 из которых окончились неудачно. Последнее испытание, проведённое в марте текущего года, оказалось успешным. Тем не менее, Пентагону потребуется ещё год, чтобы принять на вооружение гиперзвуковое оружие. В 2022 году США потратят на разработку такого оружия 3,8 миллиардов долларов.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, что российские военные используют "Кинжалы" только для уничтожения подземных военных объектов Вооружённых сил Украины. Эти ракеты имеют мощную боеголовку, которая способна уничтожить сверхукреплённые склады, находящиеся под землёй.