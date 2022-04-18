Крым направит своих учителей на освобождённые территории Украины

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов выразил озабоченность системой образования на освобождённых от националистов территориях Украины.

Он считает, что прошлая система с её "бандеровской пропагандой" и переписыванием истории в конечном итоге стала тем инструментом, который разрушил государственность страны и подорвал моральное здоровье подрастающего поколения.

"На Украине сформировано поколение, не имеющее корней, не знающее своей истории. На этом фоне хунта, захватившая власть в Киеве в результате государственного переворота, попыталась слепить новую национальную ментальность, основанную на отвратительной для человечества идеологии — нацизме. Этот ужасный эксперимент породил солдат-зомби, готовых безжалостно убивать своих сограждан и умирать во имя каких-то лживых идолов, сотворённых из палачей и вурдалаков", — сказал Константинов.

Он назвал старую систему украинского образования "растленной", добавив, что без её реформирования настоящая денацификация страны невозможна.

Константинов сообщил о готовности Крыма помочь в всестороннем восстановлении школ Украины не только отправляя туда литературу, но и своих учителей, сформировав из них "десант педагогов-добровольцев".