Украина попробует повесить свои долги на Москву, заявил политолог

Украина может попытаться погасить свои долги перед Западом за счёт замороженных российских резервов, заявил политолог Алексей Живов.

Эксперт выразил своё мнение в беседе с ФАН, заметив, что сейчас трудно сказать, какой будет Украина после завершения спецоперации.

"Поэтому сейчас даже сложно прогнозировать, как после всего это государство планирует восстанавливаться. Я подозреваю, что вообще все долги попробуют повесить на Москву каким-то таким полузаконным способом из средств, которые заморожены на российских счетах в Европе и США", — высказался он.

Живов объяснил, что в настоящий момент право собственности на Западе больше не действуют, как и международное право, поэтому такое развитие событий вполне вероятно.

Ранее депутат Верховной рады, лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что страны Запада обязаны списать все долги Украины, а вместо кредитов предоставить безвозмездную финансовую помощь.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.