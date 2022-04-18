Посольство РФ в Турции не обсуждало с Анкарой ситуацию с лидером ОПЗЖ

В посольстве Российской Федерации в Анкаре заявили, что не обменивались мнениями с турецкими властями касательно ситуации с лидером партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.

"Ситуация с Медведчуком не была предметом обсуждения посольства России с турецкими властями", — отметили в диппредставительстве.

Ранее лидер ОПЗЖ обратился главам государств России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением обменять его на жителей Мариуполя и находящихся там украинских военнослужащих.

В свою очередь Зеленский в уже традиционном, ночном видеообращении, подтвердил факт ареста Виктора Медведчука, и предложил России обменять его на пленных украинских военных.