Посол РФ Антонов сообщил об отказе членов Конгресса США от встреч с ним

По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, у него очень мало личных контактов с представителями Конгресса США по той причине, что они отказываются от встреч с ним в ответ на его предложения. Посол уточнил, что так происходит всё время президентства Джо Байдена.

Как сообщил Антонов изданию Politico, контакты российского посольства с Белым домом ограничиваются "техническими" моментами, в то время как живых контактов с представителями администрации Байдена не происходит. После письменных предложений встретиться посол получает от конгрессменов отказы.

Антонов убеждён, что так не может продолжаться вечно, и США так или иначе придётся взаимодействовать с РФ.

"Невозможно представить даже при таких обстоятельствах, что проблемы стратегической стабильности, климатических изменений, коронавируса, борьбы с терроризмом, борьбы с распространением оружия массового уничтожения могут быть урегулированы без активного участия США и России", — отметил Антонов.

Авторы материала в завершение приводят мнение американских официальных лиц, полагающих, что контакты с российским послом отрицательно скажутся на репутации Вашингтона на мировом уровне.