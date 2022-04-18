Песков выступил против огласки данных о готовых платить за газ рублями странах

Информацию о странах, которые готовы оплачивать российский газ в рублях, публиковать не следует, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такая информация вряд ли подлежит публикации", — заявил журналистам представитель Кремля.

По его словам, вопросы перехода на оплату поставок российского газа в рублях — дело профильных ведомств и вице-премьера Александра Новака, а также "Газпрома" и его покупателей.

Песков напомнил, что срок оплаты за газ, поставленный после указа президента РФ Владимира Путина о переходе к оплате в рублях для недружественных стран, наступит в мае.

"Оплата последует где-то в мае вот за эти поставки, которые начались после вступления в силу указа президента, поэтому пока ещё какое-то время есть", — сказал представитель Кремля.

Российский президент анонсировал 23 марта переход на оплату поставок газа рублями для Евросоюза и стран, которые ввели санкции против РФ. В конце марта глава государства подписал соответствующий указ.