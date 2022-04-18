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Автор Елена Ивченко

Медведчук просит Путина и Зеленского обменять его на жителей и военных Мариуполя

Мир

Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук обратился к главам государств России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением обменять его на жителей Мариуполя и находящихся там украинских военнослужащих.

Медведчук просит Путина и Зеленского обменять его на жителей и военных Мариуполя

"Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры", — сказал он в видеообращении, опубликованном на официальном сайте СБУ.

Ранее Зеленский в своём, уже традиционном, ночном видеообращении, подтвердил факт ареста Виктора Медведчука, лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". И предложил России обменять его на пленных украинских военных.

 

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин виктор медведчук владимир зеленский
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