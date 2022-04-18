Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук обратился к главам государств России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением обменять его на жителей Мариуполя и находящихся там украинских военнослужащих.
"Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры", — сказал он в видеообращении, опубликованном на официальном сайте СБУ.
Ранее Зеленский в своём, уже традиционном, ночном видеообращении, подтвердил факт ареста Виктора Медведчука, лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". И предложил России обменять его на пленных украинских военных.
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Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.