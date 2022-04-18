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Автор Евгения Васильева

Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука

Мир

Двое британских боевиков, которые сдались в плен на Украине, Шон Пиннер и Эйден Аслин обратились к главе правительства Великобритании Борису Джонсону. Военные призвали обменять их на лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука

"Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Аслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам (Джонсону. — Прим. ред.) за помощь в этом вопросе", — сказал британский наёмник, передаёт "Россия-1".

Также пленный отметил, что с ним хорошо обращаются. Как подчеркнул Пиннер, военным дают еду и питьё. По его словам, если Джонсона волнует благополучие граждан Британии, он согласится на данный обмен.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предложение жены Медведчука обменять политика на британских боевиков. Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что власти королевства ответят Марченко, а также объяснят, чем занимались граждане Великобритании на Украине.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина борис джонсон мария захарова великобритания виктор медведчук
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