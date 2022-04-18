Поведение украинского посла возмутило всю Германию: "Создали онлайн-петицию"

Немцы активно подписывают петицию с требованием лишить должности украинского посла в Германии Андрея Мельника. Посол Украины пугает граждан Германии своими заявлениями.

Андрей Мельник своим самомнением настроил против себя население Германии.

О нежелании немцев видеть в своей стране украинского посла рассказал политолог, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

"Жители Германии создали онлайн-петицию, целью которой должна стать отставка с должности украинского посла в Германии Андрея Мельника. Деятельность Мельника возмущает обычных немцев", — цитирует слова политолога ФАН.

Мельник обрушился с критикой на главу ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера за организацию благотворительного концерта с артистами из России. Он также заявил, что Владимиру Зеленскому можно "быть неблагодарным и наглым" по отношению к ФРГ. После начала спецоперации на Украине дипломат позволяет себе слишком многое.

Немцы решили, что представитель МИД Украины больше не соответствует образу дипломата, поэтому его следует освободить от должности и выслать из страны.

К этому требованию уже присоединились больше 25 тысяч человек.

Политолог считает, что Мельник возомнил себя лидером Германии, так как диктует Бундестагу, как следует поступать.

"Мельник заигрался в свое величие, чем отпугнул от себя даже Зеленского," — объяснил Бредихин.