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Автор Евгения Васильева

Песков: динамика российско-украинских переговоров оставляет желать лучшего

Мир

Представитель Кремля Дмитрий Песков негативно оценил продвижение переговоров Москвы и Киева. Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, украинские власти постоянно меняют мнение по согласованным темам.

"Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего", — отметил Песков в ходе брифинга с журналистами.

По информации представителя Москвы, непостоянство Киева негативно сказывается на обеспечении диалога РФ и Украины. При этом в Кремле указали на продолжение переговоров на уровне специалистов.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал ситуацию с переговорами "относительно сложной". Также дипломат заявил, что Анкара работает над организацией новой встречи российской делегации с украинскими коллегами.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
турция россия украина дмитрий песков
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