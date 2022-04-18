Представитель Кремля Дмитрий Песков негативно оценил продвижение переговоров Москвы и Киева. Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, украинские власти постоянно меняют мнение по согласованным темам.
"Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего", — отметил Песков в ходе брифинга с журналистами.
По информации представителя Москвы, непостоянство Киева негативно сказывается на обеспечении диалога РФ и Украины. При этом в Кремле указали на продолжение переговоров на уровне специалистов.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал ситуацию с переговорами "относительно сложной". Также дипломат заявил, что Анкара работает над организацией новой встречи российской делегации с украинскими коллегами.
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Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.