Онколог: риск развития рака из-за травмирования родинки повышается до 30%

Врач Игорь Старицын сообщил, что при повреждении невуса, то есть родинки, риск появления рака составляет примерно 30%. В подобных случаях необходимо использовать антисептик и пластырь, отметил специалист. Также он призвал после инцидента записываться к дерматологу.

Как заявил онколог Максим Рыков, при осмотре врач обратит внимание на такие признаки, как:

асимметричность,

неровный край,

неравномерный цвет,

диаметр,

изменчивость.

По словам эксперта, доброкачественная родинка в случае повреждения просто заживёт. Если же невус окажется злокачественным, человеку удалят родинку. Вместе с этим онколог рассказал, как уберечь кожу. По информации Рыкова, не стоит посещать солярии. Также он порекомендовал не забывать о защитном креме, чтобы избежать негативного влияния ультрафиолета, передаёт издание "Вести Подмосковья".

Ранее телеведущий, доктор Александр Мясников назвал "сигнал", при котором человеку стоит заподозрить развитие рака. Как объяснил специалист, людям необходимо следить за цветом родинок.