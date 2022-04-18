Рейтинг американского лидера Джо Байдена резко упал среди молодёжи, которая активно поддерживала его во время выборов, разместил CNN результаты исследования Института Гэллапа.
"В первые полгода после прихода к власти Байдена поддерживали шесть из десяти представителей поколения Z (1997-2004). К марту 2022 года этот показатель упал до 39 процентов", — говорится в статье.
Кроме того, отмечается, что среди миллениалов (1981 и 1996) коллапс также очевиден. Рейтинг одобрения Байдена среди этой группы составил 60 процентов в первой половине 2021 года, а в последнее время — 41 процент.
Специалисты связывают снижение доверия к лидеру Штатов с тем, что он не оправдал надежд, которые на него возлагались, когда он только пришёл к власти.
Ранее стало известно, что с президентом США случилось очередное недоразумение. После выступления в городе Гринсборо в штате Северная Каролина, политик, закончив свою речь, сначала протянул руку "невидимому" собеседнику для рукопожатия, а позже и вовсе заблудился на сцене и не мог найти выход.
Британцев шокировал этот конфуз Байдена. Читатели Daily Mail выразили своё возмущение, осудив всех тех, кто голосовал за нынешнего американского лидера на выборах.
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