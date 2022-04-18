Молодёжь больше не поддерживает Байдена

Рейтинг американского лидера Джо Байдена резко упал среди молодёжи, которая активно поддерживала его во время выборов, разместил CNN результаты исследования Института Гэллапа.

"В первые полгода после прихода к власти Байдена поддерживали шесть из десяти представителей поколения Z (1997-2004). К марту 2022 года этот показатель упал до 39 процентов", — говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что среди миллениалов (1981 и 1996) коллапс также очевиден. Рейтинг одобрения Байдена среди этой группы составил 60 процентов в первой половине 2021 года, а в последнее время — 41 процент.

Специалисты связывают снижение доверия к лидеру Штатов с тем, что он не оправдал надежд, которые на него возлагались, когда он только пришёл к власти.

Ранее стало известно, что с президентом США случилось очередное недоразумение. После выступления в городе Гринсборо в штате Северная Каролина, политик, закончив свою речь, сначала протянул руку "невидимому" собеседнику для рукопожатия, а позже и вовсе заблудился на сцене и не мог найти выход.

Британцев шокировал этот конфуз Байдена. Читатели Daily Mail выразили своё возмущение, осудив всех тех, кто голосовал за нынешнего американского лидера на выборах.